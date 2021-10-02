شاهد.. أمطار «وادي المظهر» جنوب الطائف ترسم لوحة طبيعية تخطف العقول

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد “وادي المظهر”، جنوب محافظة الطائف، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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