شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..أول فيديو للمنزل الذي أصابته شظايا طائرة الحوثي المفخخة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لأحد المنازل المتضررة من سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية، والتي تصدرت لها قوات الدفاع الجوي للتحالف وسقطت في أحد الأحياء السكنية بجازان. وفي التفاصيل التي أوردتها “الإخبارية”، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بجازان، نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة مساء أمس”.

ونتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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