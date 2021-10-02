تطبيق شائع يمكن أن يكون مسؤولاً عن نفاد بطارية آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

إذا كانت بطارية هاتف آيفون تنفد لديك بشكل أسرع من المعتاد، فقد يكون أحد التطبيقات الشائعة مسؤولاً عن ذلك.



طرحت أبل تحديث نظام التشغيل iOS 15 الرئيسي في الشهر الماضي، والذي يجلب معه مجموعة من التحسينات على الإشعارات وفيس تام والخرائط وغير ذلك. ولكن، كما هو الحال غالبًا مع تحديثات iOS وبعد إصدار التحديث الجديد، أبلغ مستخدمو هواتف آيفون عن مشكلة استنزاف البطارية بشكل سريع.

ووفقاً لما نشره موقع تومز غايد، فإن تطبيق تدفق الموسيقى الشهير Spotify قد يكون السبب وراء ذلك، فعند تشغيله على نظام التشغيل iOS 15 يقال إن Spotify يستهلك ما يقرب من 30 بالمائة من بطارية آيفون في الساعة، وهذا يعني أنه بعد ثلاث ساعات من الاستخدام، قد تنفد بطارية الجهاز بشكل كامل.

وفي سلسلة رسائل عبر الإنترنت أحد مستخدمي Spotify "يجب أن أحذف تطبيق سبوتيفاي، لأن جهاز آيفون 11 لدي ساخن بشكل خطير وأشعر أنه سيذوب أو ينفجر". بينما نشر آخر "لا يزال هاتفي يستهلك البطارية بنسبة 30-40% كل ساعة في حالة استخدام سبوتيفاي".

وأضاف مستخدم ثالث "يستمر تطبيق سبوتيفاي في استخدام أكثر من 50% من البطارية في الخلفية، وعندما أقوم ببث البودكاست أو الموسيقى، تصبح البطارية شديدة السخونة وتنخفض طاقة البطارية بشكل ينذر بالخطر. لذلك اضطررت إلى إلغاء تثبيت التطبيق حتى يتم إصلاح ذلك وسيتم إلغاء حسابي المميز".

وفي أعقاب هذه الشكاوى، قال موقع سبوتيفاي إن المهندسين ينظرون في المشكلة، وفي بيان يتعلق بذلك أوصت الشركة المستخدمين بإبقاء التطبيق محدثاً لتلقي جميع الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.