علماء يطورون مادة غير قابلة للكسر لشاشات الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

قد تصبح شاشات الهاتف المحطمة شيئاً من الماضي بعد ابتكار زجاج "غير قابل للكسر" مستوحى من الأصداف البحرية.



وطور المهندسون الحيويون الزجاج "الأقوى والأكثر صلابة" بعد دراسة الطبقة الداخلية من أصداف الرخويات، والمعروفة باسم الصدف أو عرق اللؤلؤ، ويقول العلماء إن المادة الجديدة أكثر مقاومة للكسر بخمس مرات من الزجاج العادي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدلاً من الانهيار عند الاصطدام، يقول العلماء إن المادة تتمتع بمرونة البلاستيك، ويمكن استخدامها لتحسين شاشات الهواتف المحمولة. وقال الدكتور ألين إرليشر من جامعة ماكجيل في مونتريال "الطبيعة هي سيد التصميم. ومن المثير للدهشة أن الصدف يتمتع بصلابة مادة صلبة ومتانة مادة ناعمة، مما يمنحه أفضل ما في الميزتين".

وأضاف الدكتور إرليشر "ينتج عن هذا قوة استثنائية، مما يجعلها أقوى 3000 مرة من المواد التي تتكون منها المادة". وأضاف أن "الزجاج المرن" اختراع مفقود منذ عهد الإمبراطور الروماني تيبيريوس قيصر.

وبعد أن قدم المخترع وعاء مصنوعاً من الزجاج المرن إلى طبريا، وأظهر أنه لا يمكن كسره، أمر الإمبراطور بقتل الرجل لأنه كان يخشى أن تنخفض قيمة الذهب والفضة. وأضاف الدكتور إرليشر مازحاً أنه سعيد بأن الابتكار الذي توصل إليه مع فريقه لن يقودهم إلى الإعدام.