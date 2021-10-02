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كينيا تطور عقاراً فموياً لعلاج مرضى كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

أثار عقار جديد، مضاد للفيروسات، يتم تناوله عن طريق الفم أملاً في إمكانية علاج فيروس كورونا.  

وذكرت صحيفة "نيشن" الكينية اليوم السبت أنه تم تطوير العقار، المعروف باسم "مولنوبيرافير" لعلاج الإنفلونزا، وتبين الآن أنه يقلص احتمالات دخول المستشفى أو الوفاة، بواقع النصف، بالنسبة للمرضى، المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد، طبقاً لنتائج تجارب سريرية مؤقتة، تم الإعلان عنها أمس الجمعة.

 

وإذا تم الترخيص باستخدامه، سيكون عقار "مولنوبيرافير"، أول عقار مضاد للفيروسات، يتم تناوله عن طريق الفم، لعلاج فيروس كورونا.

 

وحتى الآن، يتم الموافقة على خليط من الأجسام المضادة، يتم أخذها عن طريق الوريد، لعلاج مرضى كورونا، غير المقيمين في المستشفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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