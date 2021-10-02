شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب يكشف عن 5 مخاطر للاستحمام بشكل يومي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك طبيب مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يشرح فيه مخاطر الاستحمام بشكل يومي على الصحة.

ويملك الدكتور ميخائيل فارشافسكي (31 عاماً) طبيب الرعاية الأولية في نيوجيرسي قاعدة جماهيرية ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع أكثر من 920.000 متابع على تيك توك.

وشارك الدكتور فارشافسكي مؤخراً مقطع فيديو على المنصة يشرح بعض الآثار السلبية المحتملة للاستحمام كل يوم، من تجفيف بشرتك وفروة الرأس، مما يؤدي إلى قشرة الرأس، إلى إزالة البكتيريا الجيدة التي تحافظ على صحة البشرة.

وفي المقطع الذي حصد 1.7 مليون مشاهدة، قال الدكتور مايك "لا يحتاج الجميع للاستحمام يومياَ. في الواقع، هناك خمسة أشياء يمكن أن تسوء إذا قمت بالاستحمام بشكل يومي".

جفاف الجلد

أوضح الدكتور فارشافسكي أن أول مشكلة يمكن أن يؤدي إليها الاستحمام اليومي هي جفاف الجلد. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تشققات في الجلد، مما يسمح للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية بالتسرب تحت البشرة.

قشرة الرأس

السبب الثاني الذي قدمه هو زيادة احتمال تشكل قشرة الرأس. وقال الدكتور فارشافسكي إن القشرة يمكن أن تنشأ من "فروة الرأس الجافة". ويمكن أن يسبب الإفراط في غسل الشعر بالشامبو مجموعة من المشكلات بما في ذلك قشرة الرأس.

تلف الشعر

وفقًا للدكتور فارشافسكي، قشرة الرأس ليست هي الخطر الوحيد المتعلق بالشعر للإفراط في الاستحمام، حيث قال "الاستحمام اليومي يضر بشعرك، خاصة إذا كنت تغسله بالشامبو كثيرًا، وذلك لأن الشامبو يزيل الزيوت الطبيعية المغذية من الشعر ويتركه هشاً وضعيفاً".

قتل البكتيريا الجيدة

السبب الرابع الذي قدمه الدكتور فارشافسكي كسبب لتجنب الإفراط في الاستحمام هو أنك تقتل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على جلدك لحمايتك، وأضاف "إنها شكل من أشكال البروبيوتيك، وعندما تستخدم الصابون المضاد للبكتيريا، فإنك تقتلها بدون سبب".

إهدار المياه

السبب الخامس والأخير والذي وصفه الدكتور فارشافسكي بأنه الأكثر أهمية وهو هدر كمية كبيرة من المياه على الاستحمام. وينصح باستخدام المياه بكفاءة عبر تقليل كمية الموارد المائية الإضافية التي يتم أخذها من الأنهار وخزانات المياه الجوفية، خاصة مع تزايد الطلب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

