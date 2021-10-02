ملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في "إطالة اللسان"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الملك وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات.

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وأوضحت أن الحديث يدور عن القضايا التي صدر فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

من جانبها، أوضحت قناة المملكة الرسمية أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تقضي، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

وينطبق ذلك أيضا على ما يمس "ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".

كما تقضي المادة 195 بالعقوبة ذاتها لكل من "أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال".

ولم تذكر الوكالة الرسمية أو القناة، أي تفاصيل عن عدد المحكوم عليهم في قصايا تتعلق بـ "إطالة اللسان" في المملكة.