شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تكشف ملامح وزارتها القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت نجلاء بودن الملكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، منذ قليل، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كشفت خلالها أن حكومتها "ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيلية المرأة الـ 50% في حكومة تونسية".

وكانت نجلاء بودن قد أكدت فى وقت سابق، أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ومحاربة الفساد فى البلاد، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية مطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية فى النقل والصحة.





كانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت، الأربعاء الماضى، تكليف الرئيس قيس سعيد، لنجلاء بودنن بتشكيل الحكومة، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى العالم العربى، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسى للسيطرة على حالة الآنفلات التى تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية من خلال سيطرتها على البرلمان.