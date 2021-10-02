شكرا لقرائتكم خبر عن "حركة الشعب" تدعو للمشاركة فى مظاهرات سلمية داعمة لقيس سعيد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا حزب "حركة الشعب" بتونس، في بيانها الصادر اليوم، جميع هياكلها ومناضليها وكل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح وعموم التونسيين، إلى المشاركة بكثافة فى المظاهرات السلمية التي ستنتظم في كامل ولايات تونس غدا الأحد، دعما للإجراءات التى يتخذها الرئيس قيس سعيد، وفق إذاعة شمس التونسية.

ودعت الحركة إلى الالتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي، والإعراض عن كل حملات التحريض والتشويه والمغالطة التي يشنها أعداء الإصلاح، الذين نبذهم شعبنا بعد أن ظهر زيفهم وفسادهم وفشلهم، وفق نص البلاغ.

وأقرت الحركة أن هذه التحركات "انتصار لإرادة أبناء الشعب في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان و كرامته التي عبر عنها بوضوح يوم 25 جويلية 2021 استئنافا لشعارات و مطالب ثورة 17 ديسمبر ودفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد و الإفساد و سماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب و ثرواته".

يذكر أن حزب "حركة الشعب"، الممثل في برلمان تونس، كان من أوائل الكيانات التى أعلنت دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية في مرحلة جديدة للانتقال السياسي في تونس.

وقال الحزب، إن القرارات المعلنة طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية والمنظومة الحاكمة برمتها.