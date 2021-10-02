شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الدخول مجانى لكل المعالم الأثرية والمتاحف غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، أن الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية فى جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية غدا الأحد.وفق إذاعة شمس التونسية.

ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس.

وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر، و18 أبريل وهو الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.