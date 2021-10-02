شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدوينة «النمر».. دعوات جادة لغلق فضائيات تروّج للعلاج بـ«الجن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف الدكتور خالد النمراستشاري وأستاذ أمراض القلب، القنوات التي تروج للعلاج من خلال السحر، والاستعانة بالجن، بأنها لا تزال في جاهلية القرن العشرين.

وكتب النمر على حسابه في تويتر : “جاهلية القرن العشرين، طرح بعض القنوات الفضائية المشهورة للعلاج بالسحر والاستعانة بالجن في طلب الشفاء“.

وتفاعل متابعو النمر ونشطاء تويتر مع تدوينته، حيث علق أحدهم : ”بل هو أبعد من ذلك، هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، نحتاج من النخب جميعاً توعية الناس ونصحهم”.

وعلق آخر : “بل كله ضرر ولا نفع فيه؛ يكفيهم شراً أنه كُفر، واستشهد بالآية: “وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر”.

وأكد آخر :” نشر الخزعبلات والشركيات من قبل السحر والدجالين وتضليل الناس مصيبة كبيرة، وبالفعل لابد من فرض أشد العقوبات عليهم، “أسأل الله أن يأخذهم اخذ عزيز مقتدر”، “الله ينور بصيرة المرضى ويدلهم على العلاج الصحيح الموافق للكتاب والسنة”.