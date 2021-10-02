شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة :42حالة إصابة بكورونا.. وهذه نسب المحصنين بحسب المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 55 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وكشفت الصحة عن نسب المحصنين بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت كالتالي: