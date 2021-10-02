شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لا يوجد تأثير مباشر لـ «شاهين» على أجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أنه لا يوجد تأثير مباشر لـ “شاهين” على أجواء المملكة.

وأضاف المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع تكّون منخفض جوي الاثنين المقبل يتسبّب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.