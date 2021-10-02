سلطنة عمان توجه تحذيرات للمواطنين بعد تحول عاصفة "شاهين" إلى إعصار مداري

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المديرية في بيان "توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الاعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 320 كم من محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كلم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بين 64 إلى 75 عقدة (116-150كم/ساعة).

وتابع البيان "يكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على سواحل السلطنة (3-5 أمتار).

وأضافت الهيئة "تهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

وبحسب آخر المعطيات، فإن المسارات المختلفة المتوقعة تجمع على أن يضرب الإعصار بشكل مباشر السواحل الشرقية لسلطنة عُمان، ومن ثم الداخل العُماني، قبل أن تتأثر أجزاء واسعة من الإمارات بأمطار رعدية غزيرة، ورياح عاتية، ليواصل الإعصار مسيره ليؤثر على مناطق شرق السعودية والربع الخالي بأمطار غزيرة ورياح قوية.