الإمارات تسمح بإجراء محادثات "واتسآب" الصوتية... مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية أنه عندما حاول صحفيوها التحقق من هذا الادعاء، تمكنوا أيضا من إجراء مكالمة هاتفية عبر "واتسآب" بسهولة، وكانت جودة الصوت واضحة أيضا.

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وتعتبر المكالمات الهاتفية عبر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) محظورة في دولة الإمارات، ويطلب من السكان استخدام التطبيقات المدفوعة مثل "بوتيم" لإجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت.

ووجدت "رويترز"، يوم الأربعاء الماضي، أن الناس في الإمارات تمكنوا من إجراء مكالمات صوتية والرد عليها باستخدام تطبيقات "واتسآب" و"سكايب" من موقع معرض "إكسبو 2020 دبي".

وكان رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي، كشف في وقت سابق، أن المحادثات جارية لرفع الحظر عن بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مثل "واتسآب" و"فيس تايم" في الإمارات، بحسب "الخليج تايمز".

وقال في حديثه على هامش مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن تطبيق "واتسآب" مفتوح للجمهور لفترة محدودة للاستخدام التجريبي.

وأشار الكويتي إلى أنه لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب مراعاتها وتعمل السلطات عليها، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأنها.

يشار إلى أن معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

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