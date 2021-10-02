شكرا لقرائتكم خبر عن عٌمان تعلن الأحد والأثنين القادمين إجازة رسمية لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العمانية أن الأحد والإثنين إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.

وأكدت الوكالة الرسمية ، أنه نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والإثنين بتاريخ 3 و 4 أكتوبر 2021م إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى.

ويجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة.