شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الصومال: سفير الصومال يشكر الرئيس السيسي على المساعدات الطبية لمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير الصومالى لدى مصر، الياس شيخ عمر الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري لدعمهم المتواصل لبلاده، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي اقلعت من القاهرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية صونا، أعلن السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، عن وصول منحة من المساعدات المقدمة من مصر وجامعة الدول العربية الى الصومال مساء اليوم الجمعة ، وذلك بحضور وزيرة الصحة الصومالية ، ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى مقديشو والقائم باعمال السفير المصري لدى الصومال.

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وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب وصول طائرات المساعدات الى مقديشو ، ان هذه منحة طبية مقدمة من مصر ومنحة أخرى مقدمة من جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب ومخصصة لوزارة الصحة الصومالية لدعم جهودها في مجال مكافحة وباء كورونا ، مثمنا الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية بقيادة الامين العام احمد ابو الغيط الى حكومة وشعب الصومال .

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واضاف السفير الصومالي ان هذه المساعدات هي دفعة اولى من المنح والمساعدات العربية للصومال ، معربا عن تطلعه لمزيد من الدعم العربي لبلاده في جميع المجالات.

من جانبه رحب السيد محمد الجندي ‎القائم باعمال السفارة المصرية في الصومال بالإنابة، بوصول المساعدات الطبية المقدمة الى الصومال من جامعة الدول العربية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا حرص مصر علي تقديم كل الدعم للشعب الصومالي في كافة.