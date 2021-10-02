شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالي يؤكد ضرورة الاتجاه إلى الحل السلمي في ولاية "غلمدغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، ضرورة وقف التعبئة المسلحة والهجمات الخارجة عن القانون التي تهدد الاستقرار والنظام العام، والاتجاه إلى الحل السلمي.



يأتي ذلك على خلفية تجدد الاشتباكات في ولاية "غلمدغ" الإقليمية بوسط البلاد.



وأوضح بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء - أذاعته وكالة الأنباء الصومالية - أن "هناك ولاية إقليمية تتمتع بشرعية كاملة، وهي مسؤولة عن أمن مناطقها، ولذا يجب تجنب أي عمل يبدو أنه يعطّل مهام ولاية غلمدغ".



وحمل رئيس الوزراء الصومالي، قادة ولاية غلمدغ مسؤولية الحفاظ على السلام والنظام والوحدة، وحل النزاعات وغيرها من النزاعات غير العنيفة في أسرع وقت ممكن.



ودعا رئيس الوزراء الصومالي - في بيانه - سكان ولاية غلمدغ إلى العمل معا من أجل إحلال السلام والاستقرار في الولاية.