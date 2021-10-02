ما هي مستجدات الإعصار المداري "شاهين"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عمان تحليل ومتابعة آخر المستجدات للحالة المدارية "شاهين".



وبحسب وكالة الأنباء العمانية قال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، إخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني، إنّ الهيئة ستُصدر تحذيرًا حول الإعصار المداري "شاهين" خلال الساعات المقبلة، مُشيرًا إلى ظهور عين الإعصار وهو "غير مُنتظم بشكل كامل" ويصل قُطر العين حوالي ٧٠ كم وتبعد العين حوالي ٣٣٠ كم عن محافظة مسقط وحوالي ٢٥٠ كم عن رأس الحد.

وأضاف أنّ التأثيرات غير المُباشرة للحالة ستبدأ من مساء السبت على المناطق الساحلية لسواحل جنوب الشرقية حتى محافظة مسقط وستشهد المحافظتان تدفقًا لسحب مُمطرة إضافة إلى نشاط لخلايا على جبال الحجر الشرقي.

وبيَّن وجود بعض السحب الركامية في الوقت الحالي حيث تبعد حوالي ٢٠٠ كم عن ولاية صور إضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن محافظة مسقط، مُشيرًا إلى وجود امتداد لسحب عالية على معظم أجزاء السلطنة.

ولفت إلى أنّ الحالة المدارية تتحرّك نحو شمال غرب غرب قُرب سواحل بحر عُمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المُطلة ما بين مصيرة وصور ومن صور إلى مسقط ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

وذكر أنّه من المتوقع أن يدخل الإعصار في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مُبيّنًا أنّ الجزء الأيمن من المسار سيكون مُعرَّضًا للرياح العالية والأمطار. ودعا الجميع إلى الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتّباع الإرشادات والتعليمات الصادرة منها واتخاذ سُبُل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.