شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيس بوك تطلق ميزة جديدة عبر تطبيقها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضمن مساعيها لجعل تطبيقاتها تعمل مع بعضها البعض على نحو يُسهّل الأمر على المستخدم، أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، إطلاق ميزة تُتيح للمستخدم المشاركة في محادثات جماعية، تضمّ مستخدمين من منصتي "مسنجر" و"إنستغرام". وذكرت الشركة أنه من أجل الاستفادة من ميزة "الاتصال الجماعي عبر التطبيقات"، يجب أن يختار المشترك تفعيلها ما بين تطبيقي "مسنجر" و"إنستغرام" واختيار إجراء محادثات جماعية. وبالإضافة إلى المراسلة الجماعية، تقدّم الشركة ايضًا، خاصية استطلاعات الرأي التي ستتمّ إضافتها إلى المحادثات الجماعية، والتي تعتبر مفيدة لمستخدمي تطبيقات فيسبوك، بحيث تتيح لمستخدميها، على سبيل المثال، طرح فكرة ما أو مجموعة خيارات ليقوم المشاركون بالتصويت عليها والاختيار فيما بينها. وتحتفظ الميزة بخاصية التحكم بمن يُمكنه الوصول إلى قائمة الدردشات، وطلب الرسائل، ولائحة الاتصال من منطلق الحفاظ على السلامة والخصوصية. وكانت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" استحدثتا مؤخرًا، خاصية جديدة اختيارية يمكن من خلالها إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات

