شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوار مباشر من "الفضاء".. مفاجأة اليوم الثاني لإكسبو دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل السبت فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي لليوم الثاني، التي تشهد حضورا جماهيريا مكثفا ما يؤكد الاهتمام الكبير بالحدث العالمي.



ومع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من إكسبو 2020 دبي يتدفق الزوار من جنسيات وفئات عمرية مختلفة على مختلف الأجنحة ، معربين عن حماسهم لرؤية العالم في مكان واحد.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى 31 مارس/آذار 2022، ويفتح أبوابه من الساعة الـ10 صباحًا حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 10 صباحًا حتى 2 صباحًا يومي الخميس والجمعة.

ووفقا للعين، فقد جاءت مشاهد الإقبال كثيف من قبل زوار المعرض، لمتابعة الإبداعات العالمية في إكسبو 2020 دبي.

وكعادتها، تمثل الفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به، بداية من التنظيم مرورا بالإقبال من قبل الزوار، وصولا للمحتوى والصورة المشرفة التي يظهر عليها الحدث والإشادة التي يحظى بها على المستوى العالمي.

ومن أبرز فعاليات اليوم، حفل اليوم الوطني لفرنسا، حيث سيرأس وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوفد الرسمي لاحتفالات بلده باليوم الوطني. ويضم الوفد فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية.

وسيعقب مراسمَ رفع العلم في ساحة الوصل عرضٌ جويٌ من الوحدة الاستعراضية للقوات الجوية الفرنسية، باترويل دو فرانس، لإظهار براعة القوات الجوية الفرنسية وتميّزها.

وسيُجري توماس بيسكيه، رائد الفضاء وسفير جناح فرنسا، اتصالا حيا مدته 15 دقيقة من محطة الفضاء الدولية.

وتمهد احتفالات اليوم الوطني التي تقام في جناح فرنسا وفي أرجاء موقع إكسبو 2020، لطريق لـ 192 دولة مشاركة في الحدث الدولي الذي يستمر ستة أشهر.

وتشمل فعاليات اليوم الثاني، عرض “بيريوام- فرقة البيتبوكس” المعروفة عالميا والموجودة في تولوز، في مسرح دبي ميلينيوم. وسيعمل أعضاء الفرقة، الفائزون ببطولة العالم للبيتبوكس مرتين، على تلبية المعايير الفرنسية والعالمية بطريقتهم الفريدة.

وسيفتتح وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله رسميا جناح ماليزيا الواقع في اليوبيل.

كما ستحتفل السلفادور بافتتاح جناحها بسلسلة من الفعاليات في حديقة اليوبيل، بما في ذلك الشاشات التفاعلية والمؤثرات الضوئية والعروض الجوية. وستشمل العروض عرضا لفرقة “لا فورا ديلز باوس”، وهي فرقة مسرحية إسبانية شهيرة.

وافتتحت الإمارات مساء الخميس في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي وباء كورونا، والأول من نوعه بالشرق الأوسط.

وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بعقد نسخة غير مكررة ولا مسبوقة لمعرض إكسبو 2020.

وانطلق إكسبو باحتفال كبير، شارك فيه أكثر من 190 دولة في العالم لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.

وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة" و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.