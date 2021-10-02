اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية تمنع الطائرات المسيرة يوم الاقتراع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي إن "اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع وأنها أجرت عدداً من الممارسات الأمنية وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

مشيرا الى أن "الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات ،وكذلك غلق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات".

مضيفا أن "الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة ،إضافة الى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة الى داخل مراكز الاقتراع او محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي ،وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك".

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف إن "مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية" مشيراً الى أن "جميع مخازن المفوضية مؤمنة".

وأوضح أن "اللجنة الامنية اعدت خطة لتأمين وصول الناخب الى مركز الاقتراع"، مبينا أنه "تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة اعدتها اللجنة العليا وباشراف رئيس الوزراء".