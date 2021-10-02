بالارقام.. ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من 34 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، هبوطا من 25 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96203 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.