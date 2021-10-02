معلومات جديدة حول جهاز iPad 9

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينظر الخبراء للجيل التاسع من جهاز آيباد الذي أمدته أبل بمجموعة من التحسينات على أنه أفضل جهاز للمبتدئين أنتجته الشركة على الإطلاق.



ويأتي iPad 9 أو آيباد 2021 مزودا بمعالج أقوى وكاميرا أمامية أفضل تدعم ميزة Center Stage التي قدمتها الشركة للمرة الأولى في آيباد برو بمعالج M1، مع الحفاظ على نفس التصميم التقليدي وتوفير الجهاز بسعة تخزينية مضاعفة، ومثل الإصدار السابق يدعم iPad 9 آيباد 2021 القلم الرقمي Apple Pencil والتوصيل بلوحة مفاتيح Smart Keyboard.

ويتميز آيباد 9 بمعالج أقوى يوفر أداء أسرع بنسبة 20%، ويتوفر iPad 9 بسعة تخزينية مضاعفة تبدأ من 64 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت، كما يدعم القلم الرقمي Apple Pencil (الجيل الأول) للرسم والكتابة على الشاشة وتسجيل الملاحظات.

وجاء الجهاز الجديد من أبل مزودا بكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage التي تحسن تجربة المستخدم في أثناء إجراء مكالمات واجتماعات الفيديو، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل تتيح للمستخدم بالإضافة للتصوير إمكانية مسح أو تصوير المستندات والاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز AR.

ويأتي جهاز iPad 9 بشاشة Retina قياسها 10.2 بوصة، والتي تدعم للمرة الأولى تقنية True Tone التي يمكنها استشعار الضوء المحيط وضبط السطوع حسب درجة حرارة لون الغرفة أو الإضاءة المحيطة، بحيث تبدو الصور طبيعية أكثر كما يوفر مشاهدة أكثر راحة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعمل ايباد 2021 الجديد بنظام iPadOS 15، والذي يوفر العديد من المميزات الجديدة أبرزها تحسن مميزات تعدد المهام واستخدام أكثر من تطبيق معا، مع تسهيل تسجيل الملاحظات بالقلم الرقمي، بالإضافة إلى إمكانية وضع الـ Widgets في أي مكان على الشاشة الرئيسية، إلى جانب توفير تطبيق الترجمة لمستخدمي آيباد وتقديم ميزة App Library التي تجمع التطبيقات معا في مجلدات.

ويتوفر جهاز iPad 9 بسعر يبدأ من 329 دولارا للإصدار الذي يدعم واي فاي فقط بسعة تخزينية 64 جيجابايت، وبسعر 459 دولارا لنفس الإصدار بسعة تخزينية 256 جيجابايت.

كما يتوفر بسعر 479 دولارا للإصدار الذي يدعم واي فاي فقط بسعة تخزينية 256 جيجابايت، وبسعر 609 دولارات لنفس الإصدار مع دعم شبكات الجيل الرابع، مع إمكانية حفر اسم أو رقم أو ايموجي مجانا ووجود شاحن وكابل مرفق في صندوق الجهاز.