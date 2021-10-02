شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعلن عن مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، عن سقوط طائرة إسعاف اليوم السبت، أثناء تأدية واجبها الوطني، ما أسفر عن مقتل كل من: "مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي - ملازم طيار ناصر محمد الراشدي - طبيب مدني شاهد فاروق غلام - ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو".

وكتبت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله".

وأضافت: "تتقدم القيادة العامة لشرطة ابوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".