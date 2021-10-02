وفاة مأساوية لسباح التقط لغماً وأخرجه إلى الشاطئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي رجل حتفه عندما انفجرت ذخيرة في بحيرة في النمسا يرتادها سباحون، حسبما قالت الشرطة يوم أمس الجمعة.



ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن الشرطة قولها إن الرجل أخرج الجسم من بحيرة أوسياخ في كارينثيا يوم الخميس ووضعه على الشاطئ.

وانفجر الجسم عندما كان الرجل يمسكه في شتندورف صباح الجمعة.

ولم تتضح بعد طبيعة الجسم الذي انفجر.