نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قبل خوض عملية شراء سيارة مستعملة، عليك فحص كافة أجزاء المركبة بواسطة متخصص ،لكن يبقى 5 مكونات يجب التدقيق أكثر عند فحصها.



وقدم موقع "ريلايبل أوتوموتيف" قائمة بأهم الأجزاء التي يجب فحصها قبل شراء سيارة مستعملة، من خلال الإطمئنان لسلامتها يمكن شراء السيارة مستعملة.

تاريخ السيارة

من أهم الأشياء التي يجب أن يتعرف عليها والإطمئنان بأنها مسجلة، ولا تحمل أي مخالفات مرورية أو أي مشكلات قد تؤثر على أمن وسلامة السائق.

حالة السيارة

من الضروري التأكد من سلامة حالة السيارة الداخلية والخارجية عن طريق فحص كل جزء بداية من المحرك، ودوائر الكهرباء، والبطاريات،ومن حق المقبل على الشراء القيام بقيادتها في جولة اختبارية.

عدد الأميال

يجب أيضا معرفة عدد الأميال التي قطعتها السيارة، ومن الأفضل عدم الشراء حال قطعت عشرات الآلاف من الأميال.

"الخدوش"

ملاحظة السيارة من الخارج والتأكد من عدم وجود أي خدوش عبر فحص دقيق للطلاء على كافة أنحاء السيارة.

أداء المحرك

من المهم التعرف على سلامة المحرك وما إن كانت السيارة تسرب من أي مكان عبر فحص متخصص.