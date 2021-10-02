أهم القواعد لغة السعادة بين الأزواج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حين تجد زوجين سعيدين، فلا تتسرع باعتبار ذلك مجرد حظ، أو أنهما محظوظين، فهناك لغة للسعادة يمكنك إجادتها لتنعم بحياة زوجية سعيدة.



الجدال والمشاكل والقيود، والطلبات الكثيرة من أبرز الملامح التي يسارع البعض إلى ذكرها عند الحديث عن الزواج.

ومع ذلك هناك آخرون سعداء في حياتهم الزوجية، ولا يشترط أن يتحدث الأزواج عن سعادتهم أمام الآخرين، فأحيانا تكون الأمور البسيطة مثل نظرة أو ايماءة، أو ابتسامة رضا على وجه الشريك، تظهر مدى ارتباطك العاطفي وسعادتك أمام الناس. بيد أن الأمر لا يرجع إلى الحظ والصدفة فقطـ بحسب الموقع الألماني المتخصص "فيت فور فن"، فللحصول على السعادة الزوجية يشترط تطبيق العديد من النصائح في حياتك اليومية، نقدم لك هنا بعضا منها من أجل حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

بحسب تقرير للإذاعة الألمانية، قد يكون في مخيلة البعض أن رحلات التنقل والسفر بين البلدان هي الطريقة الذهبية للحصول على السعادة بين الشريكين.

وبحسب دراسة هولندية أجراها مختصون، قد تجلب هذه الأمور بعض السعادة وتغيّر روتين الحياة المشترك، إلا أن ذلك ليس هو الأساس. فالدراسة التي نشرها الموقع الألماني أظهرت أن التعاون في العمل المنزلي ومساندة الشريك، لها مفعول السحر في شعور الشريك بالدعم، وهو ما يعزز الشعور بالسعادة ويبعد حالات القلق التي قد يصاب بها الشريك.

الضحك

الضحك يجعلك سعيدًا، خاصة عندما نفعل ذلك معا، حوالي 84 من الأزواج السعداء قالوا في الدراسة إنهم يضحكون سوية وبكثرة. بينما كانت هذه النسبة قليلة لدى الأزواج غير الراضين عن علاقتهم بالشريك. ولكن الأهم من الضحك، ربط هذه الدعابة بأحاديث معمّقة بين الشريكين. فهذه المحادثات قيّمة لتعزيز العلاقة بين الشريكين، فهي تظهر أن الآخر يهتم بنا، وبالمواضيع التي نراها مسلية، وهو ما يشعرنا بالقرب منه وأنها تعبير عن الاهتمام الحقيقي".

الابتعاد قليلا

لضمان الحصول على السعادة، يجب ألا ننسى أنفسنا، وتصبح حياتنا فقط مكرسة لإرضاء الشريك، من الضروري أن يكون لنا أيضا عالمنا الخاص، وبعض الهوايات التي نمارسها مع الأصدقاء. الاهتمام بأنفسنا وهواياتنا أو حتى قضاء بعض الوقت في خلوة يجعلنا نفتقد الشريك ونرغب بالتواصل معه، بحسب الموقع الألماني المتخصص.

لغة الحب

من المهم أيضا أن نثني على تصرفات شريكنا، ونشعره بأهميته بالنسبة لنا. من المهم أيضا أن يتعلم الشريكان كيفية التواصل بينهما، وذلك من أجل تجنب الشجار أثناء المجادلات. من المهم التعبير عن الرأي وإعطاء الحجج ، لكن المبالغة في الغضب وإظهار مشاعر النقمة أمام الآخر بسبب أو بدون سبب، كلها أمور قد تكون مدمّرة للعلاقة الزوجية، لذلك من الضروري التحكم في مشاعرنا وأعصابنا.

ورصدت الدراسة أن الأزواج السعداء احتوى كلامهم على عبارات معيّنة، وجدت بشكل أقل بين الأزواج غير السعداء، لذلك ربط المختصون بأهمية وجودها في الحديث اليومي ومقدار السعادة والرضا بين الزوجين، وكانت أهم هذه الكلمات.

لا أريد ذلك، أفضل فعل ذلك لهذه الأسباب: وهو ما يبين صدقك أمام شريكك وجعله يستطيع أن يفهمك بشكل أفضل.

لا تقلق سندبر هذا الأمر معا: هذا الكلام يعطي الشعور للشريك بأنه يلاقي دعما من الآخر، وبأنه ليس لوحده.

. "ارتدي ملابسك ، اليوم سنذهب في رحلة!" ببساطة ضع فكرة موضع التنفيذ وقم بإعلان - فهذا جيد لكل علاقة بين الحين والآخر.

هل تعلم حقًا أنك أعظم شيء بالنسبة لي؟ ليس من الضروري دائمًا أن تكون هذه الكلمات السحرية، ولكن أيضا الجمل البسيطة مثل "أنت حقًا أفضل صديق لي" أو أنا أقدر رأيك واهتمامك".