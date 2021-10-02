شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالكويت والبحرين وغائم بالإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد طقس الخليج تباينا فى درجات الحرارة ففى السعودية ستكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، وفى الإمارات يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وفى الكويت سيكون الطقس حارنهاراومعتدل ليلا.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي،



وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.



الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا نسبيا مع بعض السحب أحيانا ويكون رطب خلال الليل. الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

ليلًا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة، والصغرى 24 درجة، ونهارًا حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة والعظمى 44 درجة.