شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: نحو مليونى شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت السلطات الصحية في السودان أن حوالي مليونى شخص تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، من جملة 8 ملايين شخص تعمل وزارة الصحة على تحصينهم بنهاية العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان بلغ 38 ألفا و263 حالة، وعدد الوفيات 2902 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، فيما تخطى عدد الذين تماثلوا للشفاء حاجز الـ 32 ألف شخص.

وقال مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة السودانية إسماعيل العدني - في تصريح لمنصة الناطق الرسمي باسم الحكومة - إنه تم استلام ثلاثة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وهي (استرازينيكا، جانسون آند جانسون، سينوفارم).

وقدم البنك الدولي، في يونيو الماضي، منحة إلى السودان بقيمة 100 مليون دولار، خصصت للاستجابة الطارئة لجائحة "كورونا"، وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات في مختلف الولايات.

يذكرأن، قالت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية سامانثا باور،إن الولايات المتحدة خصصت 7 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنمائية للسودان.