شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الأردن الأمير الحسين يتحدث لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا، ووجه الشكر للأردنيين قائلا: "رفعتم معنوياتي" وأوضح الوضع الصحى للعائلة الملكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن.

وقال الحسين إن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله "بأفضل حال" وأكد أن فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية، وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير وجه الشكر للأردنيين "على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا" وقال: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

وعن حالته الصحية قال في اتصال هاتفي مع قناة المملكة اليوم، أنه و"برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام الحالي" وأضافت "بترا" أنه شدد على "ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب".

وقال إن "الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات".

يذكرأن، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان علي صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا، معرباً عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

وأعرب العاهل الأردنى من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار".

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.