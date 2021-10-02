عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كاميرا آيفون 13 برو ماكس لعلاج مرضى العيون.. شهادة طبيب

السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365

استغل طبيب عيون خاصية "ماكرو" فائقة الدقة المضافة حديثا لهاتف آيفون 13 برو ماكس، لعلاج مرضاه.



ووفق منشور على "لينكد إند"، فإن خاصية ماكرو، أضيفت لهاتف آيفون 13 برو ماكس لالتقاط صور ومقاطع فيديو قريبة جدًا بالكاميرا.

وكشف المنشور عن أن طبيب باسم "تومي كرون"، قرر استغلال هذه الخاصية بطريقة مغايرة، باكتشافه انها قد تكون مفيدة لعلاج مرضى الرمد.

وشارك طبيب العيون متابعيه على "لينكد إن" القصة حول كيفية استخدامه لجهاز iPhone 13 Pro Max الجديد لفحص عين المريض بالكاميرا الجديدة.

وبفضل وضع Macro، تمكن "كرون" من التقاط صور مُفصّلة للغاية للعيون، مما يتيح له مراقبة وتسجيل التفاصيل المهمة حول حالة المرضى.

واستعرض الطبيب اللقطات التي التقطها لمريض، أوضح أنه خضع لعملية زرع قرنية، وكانت حالته تتطلب متابعة للتأكد من استمرارية شفائه من التآكل عقب عملية الزرع.

جدير بالذكر أنه على الرغم من وجود خاصية ماكرو الجديدة المضافة لكاميرا آيفون 13 بإصدار برو ماكس، إلا أن أبل لم تمنح الهاتف عدسة جديدة كليا.

حيث يحتوي كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max على عدسة واسعة مطورة بفتحة أكبر f / 1.8 ومجال رؤية 120 درجة قادر على التقاط صور ماكرو بمسافة 2 سم.