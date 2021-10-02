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التحالف العربي يدمر مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية 

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوات التحالف في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "الدفاعات اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان".

© REUTERS / Ahmed Yosri

وأضافت "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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