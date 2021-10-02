رصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو،- سبوتنيك. وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد عملية إطلاق نار واحدة من مواقع تنظيم "جبهة النصرة " الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف المسؤول العسكري، أن الإجراءات مستمرة لتهدئة الوضع في محافظة درعا.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، اخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

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