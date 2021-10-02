شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتسلم 204 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى الجزائر، دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 204 ألف جرعة.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية: "اقتنت الجزائر شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك v من فدرالية روسيا تقدر بـ 204 ألف".

وتابعت "تم جلب الشحنة الجديدة من اللقاح عبر طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، مشيرة إلى أن "العملية تدخل فى إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا".

وفى سياق مختلف، أعلن الجزائر، البدء في إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس "كورونا"، ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الجزائرى وزير المالية أيمن عبد الرحمان، يرافقه وفد وزاري، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، المصنع المخصص لإنتاج اللقاح في ولاية قسنطينة (شرقي الجزائر على بعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة).