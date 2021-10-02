محمد رمضان يعلن عن أول حفل له في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر رمضان صورة له من تعاقده على حفله الأول في العراق، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما لم يذكر محمد رمضان موعد إحياء الحفل، فقد أشار إلى أنه سيقام قريبا في استاد البصرة بالعراق.

وكتب الفنان المصري مع صورة تعاقده على الحفل أنه "تم الاتفاق على أول حفل جماهيري له في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي".

يشار إلى أن محمد رمضان أحيا العديد من حفلاته الغنائية في دول عربية مختلفة، منها في المملكة العربية السعودية والمغرب.

من ناحية أخرى، تعاقد رمضان على مسلسله التلفزيوني الذي سيخوض به المنافسة في موسم دراما شهر رمضان عام 2022.

وأشار إلى أن المسلسل من إنتاج شركة "MediaHub - سعدي جوهر"، وهي من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

ويزخر سجل المخرج محمد ياسين الفني بالعديد من الأعمال الناجحة، منها فيلم "محامي خلع"، ومسلسلات "الجماعة" و"أفراح القبة".

وكان محمد رمضان نافس في رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، والذي تشاركه بطولته الفنانة، سمية الخشاب.