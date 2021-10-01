ضبط مقيمين بالقريات صورا فيديو بإدخال مؤثرات خارجية لكسب مشاهدات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الجوف من القبض على شخصين بعد قيامهما بتصوير مقطع فيديو في محافظة القريات وإدخال مؤثرات خارجية. وتبين أنهما مقيمين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثالث من العمر وبسماع أقوالهم أفادوا أنهم قاموا بذلك من أجل الحصول على الإعجاب والكثير من المشاهدات في البرنامج.

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