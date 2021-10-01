شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365– فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي بالمملكة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان. وأكد التحالف، أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية .

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