شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للكويت فى "إكسبو": جناحنا يبرز دورنا الريادى والحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوض العام لدولة الكويت فى معرض (إكسبو دبى 2020) منيرة الهويدي، اليوم الجمعة، أن الجناح الكويتى المشارك فى المعرض سيكون متميزًا، واصفة إياه بأنه يعكس صورة البلاد المشرقة فى هذا الحدث العالمى الكبير، وفق بيان صحفى للسفارة الكويتية.

وقالت إنه تم الترتيب لافتتاح الجناح الكويتى ليظهر بشكل مناسب ومشرف، موضحة أنه تمت بهذه المناسبة دعوة عدد من المسؤولين الإماراتيين والدبلوماسيين الخليجيين فى إمارة دبي.

وأضافت أن المشاركة فى معرض (إكسبو دبى 2020) تهدف إلى إبراز دور الكويت الريادى والحضارى والثقافى والأدبى والفكرى تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة الاستدامة) وذلك من خلال عرض كل ما تتمتع به مؤسسات الدولة من منتجات وأفكار متميزة فى الجناح.

وبينت أن الجناح يقع ضمن "منطقة الاستدامة" بالتزامن مع استعدادات الدول المشاركة، مضيفة : "حرصنا أن تكون مشاركتنا متميزة، لا سيما أنها فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأوضحت أن صناعة محتوى مشاركة الكويت والشعار استندت إلى ركيزتين أساسيتين، أولهما "بحث علمى أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان"، والثانية هى "استطلاع رأى أجرى لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت".