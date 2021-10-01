شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أمام العراق أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل الشعب. وقال الكاظمي -في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة- "‏تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التى طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد".

وتابع" اليوم بدا العد التنازلى للمشاركة فى الانتخابات المبكرة التى كانت من متبنيات تشرين الأساسية، لرسم مستقبل أفضل لوطننا، أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا، الخلود لشهداء العراق".

وفى السياق ذاته، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فى العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع، مشيرة إلى أن التوجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات.

وصرح المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من أكتوبر إلى صباح 11 من الشهر نفسه"، وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية.

ولفت أنه "تم أيضا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.