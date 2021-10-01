شكرا لقرائتكم خبر عن تونسية باكية أمام البرلمان التونسى: "بجاه ربى لا ترجعوا النواب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت مواطنة تونسية في البكاء أمام برلمان تونس المجمد منذ الـ25 من يوليو الماضى وفق القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، قائلة: "ابنى معاق ومأساتى كبيرة، وجت من قبل شكيت في البرلمان لكن قالولى غادرى، وإلا هتمشى للحبس".

ووفق فيديو لقناة "l info" التونسية، قالت السيدة باكية: "هددونى بالحبس، النواب ما عملوا لنا شيء وبجاه ربى لا ترجعوهم، ليس تحيزا لقيس سعيد، نحن لا مع حد ضد حد لكن الرئيس بيخدم فينا بكير".

ومن ناحية أخرى، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة تونس يعد وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين وهي رسالة مهمة للخارج قبل الداخل. وفق موقع الشعب نيوز التونسى.

وقال الطبوبى، إن تونس كانت دوما سباقة على صعيد حقوق المرأة والانفتاح و مجلة الأحوال الشخصية، ولكن لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة وما ستتركه من أثر إيجابي".

وعبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة عن تفاؤله بهذا الاختيار، متسائلا إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعدها على النجاح خاصة على مستوى صلاحياتها.