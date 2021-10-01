شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة في مكة بهدف كسب مشاهدات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على (3) مواطنين نشروا “فيديو” لتعرض مركبتهم للسرقة للترويج لحساباتهم وكسب مشاهدات.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بنشر مقاطع “فيديو” عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين فيه تعرض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم نفّذ ذلك في مشهد تمثيلي، الهدف منه الترويج لحساباتهم وكسب أعداد مشاهدات.
وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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