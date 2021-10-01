جناح أفغانستان بمعرض "إكسبو 2020 دبي" مغلق

دبي - محمود عبدالرازق - twitter.com

وأفغانستان واحدة من بين مئتي بلد تقريبا تشارك في المعرض الذي يستمر ستة أشهر والذي فازت بتنظيمه دبي قبل ثمانية أعوام وتأجل انطلاقه عاما كاملا بسبب الجائحة.

لكن أعمال تجهيز جناح أفغانستان، التي تولتها الحكومة السابقة قبل أن تطيح بها "طالبان"، لم تكتمل وظل الجناح مغلقا.

وقال موظف أمن في المبنى الذي يضم جناح أفغانستان إنه لم ير أي عمال بالجناح منذ أسابيع. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجناح سيفتح لاحقا خلال المعرض.

ولم يرد ممثل عن المعرض على طلب لـ "رويترز" للتعقيب. ولم يرد كذلك ممثلون عن حكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على طلبات وكالة "رويترز".

وكان مسؤولو المعرض قد أكدوا في السابق أن المعرض ليس له علاقة بالسياسة.

ولم تحظ حكومة "طالبان" حتى الآن باعتراف دولي وقوبلت حكومتها المؤلفة من رجال فقط بانتقاد غربي منذ سيطرة الحركة على الحكم عقب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وعُرض علم جمهورية أفغانستان ذو الألوان الثلاثة بين أعلام الدول المشاركة خلال افتتاح "إكسبو" أمس الخميس.

وتسمى الحركة أفغانستان باسم إمارة أفغانستان الإسلامية وتستخدم علما مختلفا.

وتستضيف الإمارات، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. وكانت الإمارات واحدة من بين ثلاث دول فقط اعترفت بالحركة في فترة حكمها السابق خلال الفترة بين 1996 و2001.