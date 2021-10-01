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إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 11 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 بالسقوط، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيتا) جنوب نابلس.

 

وقال أحمد جبريل، مُدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال في بيتا، أدت إلى إصابة 11 شخصًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 17 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 نتيجة السقوط خلال مطاردة قوات الاحتلال لهم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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