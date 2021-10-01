محمد بن راشد: تواجد كازاخستان في "إكسبو 2020 دبي" فرصة لترسيخ علاقتها المتطورة مع الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنه زار جناح كازاخستان، وأكد أن علاقة الإمارات العربية المتحدة مع كازاخستان في تطور مستمر، وأن تواجدها ضمن معرض إكسبو دبي فرصة لترسيخ هذه العلاقات".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه زار، اليوم الجمعة، أجنحة الصين والولايات المتحدة الأمريكية في المعرض، وعلق على ذلك قائلا إن "الشرق والغرب يجتمعان في دبي ويتحدثان فيها، وتتلاقى ثقافتهما على أرضها".

كما تفقد حاكم دبي، اليوم الجمعة، جناح بلاده الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي وصفه بأنه "تحفة معمارية"، ويضم محتوى ثقافي متميز، بحسب قوله.

​وينطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقوله منظموه. وقد منحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماماً استثنائيا.

يذكر أن معرض "إكسبو" هو تظاهرة عالمية كبرى، يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.