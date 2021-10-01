شكرا لقرائتكم خبر عن يعود لعام 130 هـ.. مواطن يوثق أقدم نقش لسورة الفاتحة في وادي النماص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر المواطن محمد الدحيمي، أحد هواة توثيق النقوش الإسلامية، مقطع فيديو لأقدم نقش لسورة الفاتحة في وادي بمحافظة النماص.
وأوضح الدحيمي عبر الفيديو، أن النص يعود تاريخه إلى يوم الثلاثاء من رجب عام 130 هـ، وموجود على صخره في وادي شرق النماص، مشيراً إلى أنه من أجمال النقوش التي رآها.
وأوضح الدحيمي، أن النقش مدون بجانبه عبارة “وكتب يزيد” ، مشيراً إلى أن النقش ينتسب إلى يزيد بن عبد الله بن عمر الحَجْري ثم الرَبَعي.
كما ظهر خلال الفيديو عبارة “رحمة الله على من قرأ هذا الكتاب” مدونة أسفل سورة الفاتحة، وهي بمثابة دعاء من كاتب السورة لكل من يقرأ القرآن.
فيما طلب الدحيمي كل من يشاهد الفيديو أن يدعو لصاحب النقش حيث أن الإعجاب لن يفيده، ولكن الدعاء سيكون مفيداً.
كانت هذه تفاصيل خبر يعود لعام 130 هـ.. مواطن يوثق أقدم نقش لسورة الفاتحة في وادي النماص (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.