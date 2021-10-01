شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفجار جهاز «سامسونج» الجديد بعدما سقط من يد صاحبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وثق أحد مستخدمي أجهزة سامسونج، لحظة انفجار الجهاز الجديد القابل للطي، بعدما سقط من جيبه.
وقال موثق الفيديو ويدعى، كريستيان إنه كان يستعد لحزم الجهاز لإعادته للإصلاح في سامسونغ بعد سقوطه من دراجته وتحطم شاشته.
لكن أثناء ذلك انفجر الجهاز وبدأ الدخان يتصاعد منه، ولحسن الحظ لم يصب كريستيان بأذى، حتى الآن يبدو أن هذا حادثاً فردياً إذ لم ترد تقارير عن تكراره في الهاتف الجديد.
وفي أغسطس الماضي، كشفت الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفي “Galaxy Z Fold 3” و”Galaxy Z Flip 3″، وهما هاتفان ذكيان جديدان مع شاشات قابلة للطي.
ويحتوي جهاز “Fold 3” على شاشة “AMOLED” رئيسية مقاس 7.6 بوصة، بينما يحتوي “Flip 3” على شاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف للشاشة يبلغ 120 هرتزا.
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