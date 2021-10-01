تتارستان أول مشارك من روسيا في "إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقدم مينيخانوف محاضرة أمام مجموعة من الخبراء أشار فيها إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريع الأعمال والتدريب في جامعة إنوبوليس الروسية بكازان.

وتم تخصيص العديد عدد من القضايا ضمن فعاليات الجلسة، وكان من القضايا المدرجة على جدول الأعمال القضايا البيئية، وتحديدا دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات البيئية ومراقبة البيئة، وغيرها من المواضيع البيئية.

وقالمينيخانوف مخاطبا المشاركين في الجلسة: "يجري في جمهورية تتارستان عبر جامعة إنوبوليس أبحاثا في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي... نأمل أن يكونوا قادرين على إحداث تغييرات نوعية في العديد من المجالات التكنولوجية وقطاعات الاقتصاد".

وبدورهم، أشار علماء متخصصون في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى التطورات التي تشهدها تتارستان من حيث الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن جمهورية تتارستان ستصبح أول مشارك من روسيا في "إكسبو 2020 دبي"، حيث يفتتح جناح الجمهورية لمدة 10 أيام.