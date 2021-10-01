شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشغل التونسى: تعيين بودن رئيسة للحكومة وسام شرف لكل التونسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة تونس يعد وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين وهي رسالة مهمة للخارج قبل الداخل. وفق موقع الشعب نيوز التونسى.

وقال الطبوبي ، إن تونس كانت دوما سباقة على صعيد حقوق المرأة والانفتاح و مجلة الأحوال الشخصية، ولكن لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة و ما ستتركه من أثر إيجابي".

وعبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة عن تفاؤله بهذا الاختيار متسائلا إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعدها على النجاح خاصة على مستوى صلاحياتها.

وأوضح الطبوبي، أنه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة حكومة في ظرف دقيق وفي ظل تعقيدات كبيرة ولكن نريدها أن تنجح ونريدها امرأة قوية تمارس قناعاتها ، قادرة على حل الملفات الشائكة التي تنتظرها على غرار التشغيل الهش والحضائر والأساتذة النواب والدكاترة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وفتح المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي.

وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تمنياته بنجاح رئيسة الحكومة في مهامها، داعيا الجميع إلى الوعي بالوضع الذي تعيشه تونس والذي يتطلب احترام النظام الجمهوري وارساء المحكمة الدستورية .