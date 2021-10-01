شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تشديد أمني في بغداد وسط دعوات للتظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات الأمنية في كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد .

وأفاد المصدر ـ حسبما ذكرت القناة (العراقية) الإخبارية ـ بأن القوات الأمنية عززت من انتشارها في جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاجية أو الثورة التي انطلقت في بغداد في الأول من أكتوبر عام 2019.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعي لتجديد التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل وإجراء عمليات إصلاح اقتصادية حقيقية في البلاد.

ومن المنتظر أن يشهد العراق في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.